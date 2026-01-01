Президентът на Румъния Никушор Дан свика заседание на Върховния съвет за отбрана, за да се обсъди дали Съединените американски щати ще получат достъп до румънски военни бази за подкрепа на операции, свързани с Техеран, съобщават местните медии.

На първото си заседание тази година съветът ще разгледа последиците за сигурността от конфликта в Близкия изток, неговото влияние върху енергийния пазар на Румъния, както и възможността за временно разполагане на военни капацитети на румънска територия.

Искането на Вашингтон се отнася до използването на военновъздушната база „Михаил Когалничану“.

Междувременно някои държави членки на Европейския съюз, като Франция, Гърция и Италия, изпратиха военни кораби до Кипър, след като дронове иранско производство удариха британска военна база на острова, докато други страни позволяват използването на своите военни съоръжения.

Около 1000 американски войници все още са разположени в Румъния, докато постоянното съюзническо присъствие възлиза на около 3500 войници на НАТО, включително американски сили.

Румъния споделя сухопътна граница от около 650 километра с Украйна, където по време на конфликта руски дронове са преминавали през територията към Киев, докато мини в Черно море засягат важни търговски и енергийни маршрути.

Военновъздушната база „Михаил Когалничану“ в Румъния е една от най-важните военни бази на НАТО в Източна Европа. Намира се близо до град Констанца, на брега на Черно море в Румъния. Първоначално това е румънска военна база, но се използва и от сили на НАТО и Съединени американски щати. Базата служи като логистичен и оперативен център за операции в региона.

Базата е важна за операции на НАТО в Черноморския регион. Оттам минават на мисии в Украйна и Източна Европа, както и транзит на войски и техника към Близкия изток и други региони. След началото на войната в Украйна през 2022 г. базата стана още по-важна за укрепване на източния фланг на НАТО.

Румъния инвестира милиарди евро, за да я превърне в една от най-големите бази на НАТО в Европа. След модернизацията тя може да побира до около 10 000 войници и техните семейства.

В базата има военна летищна писта за бойни и транспортни самолети, складове за техника и гориво, командни центрове, казарми и логистична инфраструктура.

Базата е кръстена на румънския политик и държавник Михаил Когалничану от XIX век.