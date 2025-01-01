Генералният секретар на НАТО Марк Рюте пристигна в Румъния за първото си посещение в страната откакто пое ръководството на Алианса.

Румънският президент Никушор Дан посрещна Рюте в двореца Котрочени, по време на първото му посещение в Румъния откакто пое ръководството на Алианса.

Двамата ще обсъдят заплахите, пред които е изправен Северноатлантическият алианс, по-специално източния фланг, както и начините за повишаване на сигурността на Румъния, и утре (6 ноември) ще участват във Форума на НАТО за отбранителната промишленост, събитие, посветено на стратегическия диалог с отбранителната промишленост на съюзническите държави.

Според президентската администрация, посещението на високопоставения представител на НАТО се осъществява в контекста на участието му във Форума на НАТО и промишлеността, събитие, посветено на стратегическия диалог с отбранителната промишленост на съюзническите държави.

„Президентът на Румъния и генералният секретар на НАТО ще присъстват заедно на форума на 6 ноември 2025 г. Дневният ред на дискусиите между президента Никушор Дан и генералния секретар на НАТО ще включва заплахите, пред които е изправен Северноатлантическият алианс, по-специално източният фланг, както и начини за повишаване на сигурността на Румъния и колективните й способности за отбрана и възпиране“, се посочва в официалното изявление.

Двамата ще проведат разговори на четири очи и официални разговори, последвани от официален обяд. Около 15:30 ч. президентът на Румъния и генералният секретар на НАТО ще дадат съвместна пресконференция.

В 16:00 ч. министър-председателят Илие Боложан ще се срещне с генералния секретар на НАТО Марк Рюте в двореца „Виктория“.

В 17:00 ч. генералният секретар на НАТО Марк Рюте ще бъде посрещнат в Сената от председателя на законодателния форум Мирча Абрадеан, а в 17:45 ч. председателят на Камарата на депутатите Сорин-Михай Гриндеану ще посрещне генералния секретар на НАТО в парламента.

Утре, от 8:30 ч., президентът Никушор Дан и генералният секретар на НАТО Марк Рюте ще участват в Индустриалния форум на НАТО в JW Marriott Bucharest Grand Hotel, събитие, което събира над 800 участници от 26 страни членки на НАТО и партньорски страни, както и над 300 компании от отбранителната индустрия.

Събитието се организира от Върховното съюзническо командване за трансформация (SACT) и Отдела за отбранителна промишленост, иновации и въоръжение на Международния щаб на НАТО, с подкрепата на Министерството на националната отбрана.

Mark Rutte va participa şi la Forumul NATO-Industrie, unde va discuta despre importanţa creşterii producţiei de apărare şi valoarea unor legături mai strânse cu industria. De asemenea, se va întâlni cu studenţi de la Universitatea din Bucureşti. (2/2) pic.twitter.com/1xYeNjSJX8 — Radio Romania International (@RRInternational) November 4, 2025

С домакинството на форума Румъния потвърждава ангажимента си да подкрепя стратегическия диалог между НАТО и отбранителната промишленост“, обяви Министерството на отбраната.