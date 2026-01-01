Над 80 души са потърсили помощ в "Пирогов" само за шест часа днес - от 8 до 14 часа, заради поледиците в София. 17 от тях са приети за лечение, предаде БНТ.

Най-младият пациент с травма след падането на леда е на 20 години, а най-възрастният е над 80-годишен.

Две жени на около 60 години са с по-тежки травми.

София е в снежен капан днес, след като тази нощ над цялата страна започна преминаването на студен атмосферен фронт. При понижението на температурите на много места, предимно в Северна България, дъждът премина в сняг, а София осъмна побеляла от сняг.