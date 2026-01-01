Андрес Ритер
Андрес Ритер / Съвет на ЕС

Андрес Ритер беше одобрен за следващ главен прокурор на Европейската прокуратура, след като днес Европейският парламент гласува в подкрепа на назначаването му.

Евродепутатите подкрепиха кандидатурата му с 435 гласа „за“, 112 „против“ и 46 „въздържал се“.

Ритер ще встъпи в длъжност на 1 ноември със седемгодишен мандат, който не подлежи на подновяване.

Главният прокурор на ЕС се назначава по общо съгласие между Европейския парламент и Съвета на ЕС. Съветът вчера потвърди назначаването на Ритер.

Ритер заема поста заместник-главен прокурор в Европейската прокуратура от ноември 2020 г. Преди това е работил на различни позиции в германската прокуратура.

Настоящият ръководител на институцията Лаура Кьовеши беше първият европейски главен прокурор, назначен през октомври 2019 г. Нейният седемгодишен мандат изтича на 31 октомври.

Специален пратеник на БТА Атанаси Петров
