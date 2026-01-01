Мъж на 23 години е с опасност за живота след инцидент на автомивка в Казанлък. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора. Мъжът е настанен в болница в Стара Загора с различни наранявания.

По първоначална информация, пътнотранспортното произшествие е настъпило около 11:35 ч. вчера. Лек автомобил „Порше", управляван от 48-годишен мъж, който се е движел на заден ход, е ударил 23-годишния, който се е намирал в една от клетките на автомивката.

Водачът на лекия автомобил е тестван с технически средства за употреба на алкохол и наркотици, отчетени са отрицателни резултати. Пострадалият мъж също е тестван за употреба на алкохол в Центъра за спешна медицинска помощ в Стара Загора, като пробата е отрицателна.

В Районното управление в Казанлък е образувано досъдебно производство под надзора на Районна прокуратура - Стара Загора.

