Вицепремиерът и министър на вътрешните работи Ивица Дачич направи първа публична изява, след като на 25 февруари беше приет в Клиничния болничен център в Белград по спешност поради двустранна пневмония, предават сръбските медии, предава кореспондентът на БТА в Белград Теодора Енчева.

Вчера той обяви в профила си в Инстаграм, че все още се възстановява, но че тези дни би трябвало да бъде изписан от болницата за домашно лечение.

„Скъпи приятели, говоря с вас за първи път след онзи ужасен ден на 25 февруари. Върнах се към живот! Все още съм в болницата, но консилиумът, сформиран от здравния министър Златибор Лончар, ме информира, че тези дни трябва да изляза и да продължа лечението си у дома. Този черен ден ясно ми посочи какви и кои трябва да бъдат моите приоритети", написа 60-годишният Дачич, който страда от диабет и други придружаващи заболявания.

В публикацията той благодари на всички, които „вярваха, страхуваха се и се молеха за него“, както и на лекарите и медицинския персонал в болницата.

"Преди повече от 15 години с Кемал Монтено изпяхме заедно неговата песен "Върнах се, животе!", за която нямах представа, че ще я преживея", каза още Дачич, за когото е известно, че обича да пее сам или в дует с известни изпълнители популярна музика от времето на бивша Югославия.