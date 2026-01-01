Европейските фондови пазари отбелязаха ръст, след като цените на енергията се понижиха на фона на сигналите от американския президент Доналд Тръмп, че войната между САЩ и Израел срещу Иран може да приключи по-скоро от очакваното.

Водещият германски индекс DAX във Франкфурт нарасна с 2,1%, парижкият CAC 40 се повиши с 1,7%, а лондонският FTSE 100 отчете ръст от 1,4%, предаде АФП.

Световните цени на петрола спаднаха с около осем процента, а котировките на природния газ в Европа се сринаха, след като Тръмп заяви, че войната „ще приключи скоро“.