Шефкет Шефкет е новият заместник областен управител на Разградска област. Той е назначен със заповед на служебния министър-председател Андрей Гюров от 10 март, като ден преди това той издаде и заповеди за освобождаване на досегашните заместник областни управители Михаил Тодоров и Назиф Зюлкяр.

Шефкет беше представен пред екипа на Областната администрация от областния управител Огнян Обрешков. Той подчерта, че новият заместник областен управител ще спомогне за усилването на екипа и за изпълнението на най-важната предстояща задача – провеждането на открити, честни и нормални избори. Обрешков пожела на новия си заместник здраве и успех, като изрази увереност, че Шевкет ще допринесе за повече прозрачност и публичност в работата на областната администрация и ще бъде подходящо допълнение към екипа.

Инж. Шефкет Шефкет е с магистърска степен по специалност „Здравословни и безопасни условия на труд“ от Техническия университет във Варна. „От 20 години работя в сферите на здравето и безопасността при работа. За първи път се сблъсквам с това, което предстои. Моята лична цел е да гарантирам пълна публичност и прозрачност в действията на областната администрация. Разбира се, гарантирането на честни избори също стои на дневен ред“, каза от своя страна Шефкет Шефкет. След представянето той подписа официално акта си за встъпване в длъжност.

В отговор на журналистически въпрос областният управител Огнян Обрешков уточни, че на този етап ще има само един заместник областен управител. „Не мога да коментирам на този етап дали ще има втори и кой ще бъде“, заяви той.