Хванаха 11-годишно дете, потрошило с камък кола във Вършец, съобщиха от полицията.

На 20 февруари е подаден сигнал от 57-годишна жена.

Тя е съобщила, че докато минавала по улица в града, където била паркирала личния си автомобил, е видяла, че е спукано предното панорамно стъкло, а задното е счупено.

В колата жената е намерила голям камък на задната седалка.

Установено е, че щетите са нанесени от детето, което е направило самопризнания в присъствието на родител. Преписката по случая ще бъде докладвана на прокуратурата.