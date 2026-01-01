Граждани се събраха на протест срещу насилието над животни и за ефективни присъди за Габриела и Красимир. Поводът е поредно заседание по делото срещу двамата, които са подсъдими за това, че срещу пари са снимали клипове с насилие над животни. Очаква се днес да бъдат разпитвани свидетели, заседанието се провежда при закрити врата.

Протестът под надслов „Ние не сме ви забравили“ се организира от неправителствената организация „Мечо и приятели“ пред една от сградите на Софийския градски съд.

„Те не могат да говорят, ти защо мълчиш?“: Протести срещу насилието над животни у нас (СНИМКИ)

Някои от протестиращите държаха плакати с надписи: „Насилието над животни е криминално престъпление“; „Стоп на насилието над животни“; „Безнаказаността убива“; „Мястото на насилниците над животни е в затвора“.

Златин Младенски от организацията коментира пред БТА, че протестът е с искане за ефективни присъди за Габриела и Красимир. Гражданите настояват за максималните възможни наказания по закон.

Попитан за институционалната активност при случаи с насилие над животни, Младенски отбеляза промяната в законодателството от миналата година, като посочи, че институциите са реагирали адекватно и Наказателният кодекс бързо е бил променен след случая от Перник с Габриела и Красимир.

Протест срещу насилието над животни пред Народното събрание (СНИМКИ)

Проблемът е, че все още голяма част от случаите с насилие над животни остават неразкрити и ми се струва, че липсва достатъчно желание и воля реално това законодателство, което е прието, да бъде приложено на практика, каза Младенски.

По отношение случая от Свищов, при който отново мъж и жена бяха задържани и обвинени за насилие над животни, Златин Младенски коментира, че за съжаление вероятно има и други подобни случаи, които още не са разкрити. Хубавото е, че повече хора имат вяра, че ако подадат сигнал нещо ще се случи, добави той.

Методи Димитров, доброволец в общинските точки на „Екоравновесие“, каза, че присъдата на Габриела и Красимир трябва да бъде максимумът, който позволява законодателството и да бъде за назидание.