Сашка Бизеранова встъпи в длъжност като заместник областен управител на област Видин, съобщиха от областната администрация.

Тя е назначена със заповед на служебния министър-председател Андрей Гюров. Бизеранова е дългогодишен етнограф в Регионалния исторически музей във Видин и има професионален опит в областта на културното наследство и регионалните изследвания. Автор е на четири книги, посветени на историята, етнографията и традициите в Северозападна България.

Според информацията от областната администрация с професионалния и научния си опит, както и с активната си дейност в областта на културата и обществения живот, новият заместник областен управител ще допринася за реализирането на държавната политика на регионално ниво и за устойчивото развитие на област Видин.

В качеството си на заместник областен управител Сашка Бизеранова ще отговаря за ресорите здравеопазване, социална политика, образование и наука, култура, спорт и младежки дейности, туризъм, както и за трансграничното сътрудничество по програмите Румъния–България и България–Сърбия.

Иван Иванов пое поста областен управител на Видин на 24 февруари след решение на служебното правителството. То назначи нови 28 областни управители като освободи заемащите тези длъжности до този момент.