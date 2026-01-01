35-годишен мъж е задържан за срок до 72 часа и е привлечен като обвиняем за шофиране след алкохол и след гонка с полицията. При случая беше ранен и полицейски служител.

Инцидентът е станал на 8 март в пернишкия квартал „Изток“. Служители на Второ районно управление направили опит да спрат за проверка товарен автомобил „Шевролет“. Водачът обаче не се подчинил на подадения сигнал и продължил движението си в посока центъра на Перник. По време на преследването мъжът спрял по средата на пътя, излязъл от автомобила и блъснал с вратата полицай, който слизал от служебния автомобил. След това отново потеглил.

Малко по-късно след кратко преследване шофьорът е задържан на пътен възел „Хумни дол“. Направеният тест за алкохол с техническо средство отчел 1,96 промила в издишания въздух.

Мъжът ще отговаря за шофиране на автомобил с концентрация на алкохол над 1,2 промила, за пречене на орган на реда да изпълнява служебните си задължения и за хулиганство, извършено при управление на моторно превозно средство.

Работата по случая продължава под надзора на прокуратурата.