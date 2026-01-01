Жители осъмват с пометени коли в столичния квартал "Гоце Делчев", звънят в полицията и с изненада разбират, че през нощта колоната от автомобили пред блока им е била отнесена с висока скорост.

Видео, заснето от очевидец обаче, дава повод на хората да се съмняват дали не се крие истината. На него се вижда как от автомобила излиза жена и бяга от мястото на произшествието.

Тя остава скрита за разследването, не се споменава в протоколите на полицията, а вината е приписана на мъж, който се появява по-късно до блъснатата кола. Хората се питат дали пък не се крие нещо по-сериозно.

Инцидентът е от петък срещу събота сутринта. Никола е свидетел на случилото се, разказва, че първоначално е чул силен шум. "Забелязах аварийни светлини и веднага излязох. Видях блъсната кола, през чиято пасажерска врата излезе жена и побягна.

Подадох сигнал на 112. Впоследствие видях, че жената се беше върнала и говореше по телефона. Тя плачеше, каза, че се е блъснала и помоли някого да дойде. Пристигна сив автомобил и от него излезе господин.

Прегърнаха се. В колата имаше и дете. Мъжът премести автомобила, а впоследствие говореше по телефона, каза, че е нечий колега. Жената беше седнала на пейката", обясни Никола.

Собственикът на автомобила, ударен най-сериозно, споделя, че преди година го е закупил. Разбира за пътния инцидент от социалните мрежи. "Не искат никъде да ремонтират колата ми, казват, че съсипана.

А в протокола за инцидента никъде няма име на жена. Ще търсим истината, предприели сме действия, имаме опасения, че тя се укрива. Познати казват, че знаят коя е жената, с адвокат ще решим как да процедираме", казва Георги.