Шофьор се заби в автокъща в Старозагорско, потроши шест коли и избяга, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 7 март вечерта по път II-66 - от разклона за село Калитиново.

Колата му е собственост на 49-годишна жена. На км 54+300, водачът е изгубил контрол над автомобила, който пресякъл платното на път II-66, минал през оградната мрежа на входа и влязъл в двора на автокъщата.

След това той е напуснал местопроизшествието пеша и се укрил. Причинени са щети на един товарен автомобил и пет коли.

Мъжът е установен - на 51 години. По случая се води разследване под надзора на прокуратурата.