39-годишен украински шофьор без книжка дрифтира пред хотел в "Слънчев бряг" и блъсна паркирана кола, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 9 март след дрифтиране на паркинга на хотела.

Укаринският гражданин е с временна закрила. Установено е, че той шофира в едногодишния срок от наказанието му по административен ред за управление на МПС без съответно свидетелство за правоуправление, влязло в сила на 2 октомври 2025 г.

Водачът е отказал да бъде тестван за употреба на алкохол. Задържан е и по случая се води разследване.