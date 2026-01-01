"Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на София, съобщиха от дружеството.

Във връзка изпълнение на строително-монтажни работи на пътното платно на адрес: кв. "Княжево", ул. „Витошки извори“ № 2 се налага спиране на водоподаването 09:00 часа до 19:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района между: кв. "Княжево" - бул. „Цар Борис III“ от ул. „Синята скала“ до Бензиностанция Газпром, ул. „Църквище“, ул. „Поибрене“, ул. Свети Лука“, ул. „10-ти километър“, ул. „601“-ва, ул. „Люти дол“ от № 2 до № 12, ул. „Полк. Стойно Бачийски“ от № 123 до ул. „Мала кория“ и ул. „Петър Петров“.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: кв. "Княжево" - ул. „10-ти километър“ и ул. „601“-в

Във връзка изпълнение на строително-монтажни работи на пътното платно на адрес: жк. "Разсадника"-Коньовица, бл.81/82 се налага спиране на водоподаването 10:00 часа до 19:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района между: Красна поляна, жк. "Разсадника"-Коньовица - бл.81 и бл.82 - висока зона.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: жк. "Разсадника" - Коньовица - бл.81

Във връзка изпълнение на строително-монтажни работи на пътното платно на адрес: жк. "Илинден" - бул. „Александър Стамболийски“ и ул. „Антон“ се налага спиране на водоподаването 09:00 часа до 19:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района между: жк. "Илинден" - бл. 10, 11 и 12

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: жк. "Илинден" - бл. 10

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа, като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.