Председателят на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) Росен Карадимов и ръководството на комисията ще се срещнат днес от 13:00 часа с млекопроизводители и млекопреработватели от цялата страна в заседателната зала на Ректората на Аграрен университет - Пловдив (бул. „Менделеев“ №12) в Пловдив, съобщиха от пресцентъра на регулатора.

Срещата се организира в рамките на задълбоченото проучване в сектора на млякото и млечните продукти, което националният орган по конкуренция извършва като част от секторния анализ на пазара на храни от първа необходимост.

В изнесеното заседание ще участват представители на млечния сектор от различни региони на страната, като форматът се прилага за първи път от КЗК и има за цел да даде възможност на по-широк кръг представители на бранша да представят своите наблюдения, становища и предложения, свързани с подобряване на конкурентната среда по веригата на производство и реализация на мляко и млечни продукти, посочват още от регулатора.