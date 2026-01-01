Под ръководството на прокуратурата се провежда разследване срещу престъпна група за насилие и изнудване на жени за предоставяне на сексуални услуги, съобщиха от обвинението.

През нощта на 7 март служители от ГД „Борба с организираната престъпност“ са неутрализирали дейността на организирана престъпна група, която чрез насилие и заплахи е изнудвала жени да предоставят сексуални услуги против волята им и да заплащат „такса спокойствие“ по 50 лева на ден, за да работят в Банско.

В хода на проведеното разследване са извършени лични обиски, претърсени са автомобили, нощно заведение и частни квартири в Банско. В нощен клуб са установени три лица, използвани за развратни действия и принудителен труд.

Намерени са тефтери с водено счетоводство на жени, предлагащи сексуални услуги, сума в размер над 100 000 евро, мобилни телефони и други вещи, имащи отношение към воденото разследване.

Разпитани са свидетели, част от които пред съдия. Привлечени към наказателна отговорност са четири лица, които с постановление на наблюдаващия прокурор са задържани до 72 часа с оглед осигуряването им пред Окръжен съд-Благоевград във връзка с предстоящо внасяне на искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“.