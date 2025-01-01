Българските власти разкриха престъпна група за трафик на мигранти, чиито ръководители не са български граждани, съобщиха от прокуратурата и ГДБОП.

Операцията бе проведена на 23 ноември 2025 г. и е реализирана съвместно от ГДБОП – МВР, Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП), Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП), Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР) и Държавна агенция за национална сигурност (ДАНС), под ръководството на СГП. В международен план участие взеха представители на Европол, SELEC и румънската гранична полиция.

Български граждани са изпълнявали предимно логистични функции, подпомагайки дейността на групата на територията на страната. Отлична е била координацията между трите главни дирекции на МВР, ДАНС, прокуратурата и международните партньори, което е позволило успешното разкриване на схемата.

Разбиха група, превозвала мигранти до сръбската граница, взимали 3000-5000 евро на човек

Престъпната дейност е включвала преминаване през българо-турската граница, последвано от извозване до София и настаняване на мигрантите в три различни квартири в столицата. На два от адресите са открити 25 мигранти от Сирия, Ирак и Иран, сред които имало жени и деца.

При акцията са иззети веществени доказателства - телефони, лаптопи, радиостанции, флашпамети и др., както и сумата от около 50 000 евро.

Цената, която заплаща мигрантът, за да стигне до Западна Европа, е около 4 хил. евро.

Координацията между членовете на групата е осъществявана на високо ниво извън страната, като ръководителите са набирали лица за различните етапи на престъпната дейност – от извозване и настаняване до организиране на последващото им придвижване през Румъния.

Като обвиняеми са привлечени 10 души, двама от които като ръководители на организираната престъпна група, а останалите осем – като участници. Групата е действала от началото на 2022 г. до 23 ноември 2025 г..

Обвиняемите са задържани за 72 часа, а днес прокуратурата е внесла искания за задържане под стража. Разследването продължава.

