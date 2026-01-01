Премиерът на Белгия Барт де Вевер ще присъства днес на церемонията в памет за жертвите на пожара в швейцарския ски курорт Кран Монтана, съобщи неговата канцелария, цитирана от белгийската новинарска агенция Белга.

Пожар в бар в курорта отне живота на 40 души в новогодишната нощ и рани 116. 17-годишно момиче от белгийския град Ватерло загина, а други двама нейни сънародници бяха ранени.

На възпоменанието се очаква да присъстват също френският президент Еманюел Макрон и италианският президент Серджо Матарела, тъй като сред жертвите има туристи от Франция и Италия.

Британската телевизия Би Би Си съобщи, позовавайки се на местните власти, че барът не е минавал проверки за безопасност в продължение на пет години, въпреки че е трябвало те да са ежегодни.

"Съжаляваме. Ще поемем отговорност, дължим го на семействата на жертвите", каза кметът на Кран Монтана Никола Феро на пресконференция тази седмица. Външен изпълнител ще инспектира и одитира всички места за развлечение в района.

Жертвите на трагедията бяха на възраст от 14 до 39 години, като 15 от тях бяха непълнолетни. Смята се, че пожарът е причинен от бенгалски огън, прикрепени към бутилки шампанско, които са подпалили звукоизолираща пяна на тавана на бара. Управителите на бара са обект на криминално разследване.

При откриването на първата пленарна сесия за новата година, парламентът на Валония, където се намира Ватерло, почете с минута мълчание паметта на жертвите.