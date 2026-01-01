За нашето правителство още от самото начало ясно заявен приоритет е провеждането на прозрачни избори, най-големите ни усилия са насочени точно в тази посока. Това е заявил министър-председателят Андрей Гюров по време на срещата му в Министерския съвет с наблюдатели на изборите, съобщиха от правителствената пресслужба. В разговора участва и министърът на вътрешните работи Емил Дечев.

В хода на срещата премиерът Гюров е акцентирал върху прозрачността, диалога с гражданското общество и изключително ценния опит на наблюдателите по отношение на изборния процес. От своя страна наблюдателите споделиха на министър-председателя и вътрешния министър предложения за подобряване на прозрачността на изборите.

Прозрачността на вота: МЕУ изтегля публично номерата на машините

В края на миналата година стотици хиляди български граждани излязоха на улиците и казаха "така повече не може". Сега се опитваме да върнем една нормалност, е отбелязал премиерът Гюров.

Министър-председателят е бил категоричен, че ще бъдат предприети всички необходими мерки, за да се проведат изборите съобразно законовите разпоредби и да се противодейства на нарушенията. Специално е акцентирал върху целенасочената и последователна работа на МВР по отношение на организацията на изборния процес.

Емил Пармаков оглави ГД „Национална полиция“

Министърът на вътрешните работи Емил Дечев е изтъкнал възможността наблюдателите също да подават сигнали, ако получат информация за изборни нарушения. Министърът е отбелязал още, че месец преди вота в МВР ще заработи открита линия за получаване на сигнали от граждани, свързани с нарушения на Изборния кодекс, а също така и с евентуални престъпления във връзка с изборите.

Дечев е бил категоричен, че успешното противодействие на купуването и продаването на гласове ще се базира на незабавна и прецизна работа по всеки получен сигнал. По думите му именно по този начин ще се гарантират прозрачни и честни избори.

БТА

В същото време Централната избирателна комисия се срещна с основния екип на наблюдателната мисия на изборите на Бюрото за демократични институции и права на човека на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа.

По време на разговорите са били обсъдени ключови въпроси, свързани с правната рамка на изборния процес, както и конкретните предизвикателства пред неговата организация. ЦИК е запознала наблюдателите с предприетите до момента действия и с текущата работа по подготовката на изборите в рамките на нейните законови правомощия, съобщиха от комисията. Тя е уверила, че ЦИК ще оказва съдействие на мисията по всички въпроси, свързани с изборите и ще поддържа конструктивен диалог с наблюдателите,

Това е втората среща на ЦИК с международните наблюдатели.