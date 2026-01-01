Заседанието на парламентарната Комисия по енергетика не се състоя поради липса на кворум. В дневния ред беше предвидена точка единствена - обсъждане на първо четене на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници, внесен на 12 февруари 2026 от Министерски съвет.

Законопроектът е изготвен с основна цел въвеждане на разпоредби от Директива (ЕС) 2023/2413 на Европейския парламент и на Съвета от 18 октомври 2023 година. Крайният срок за транспонирането на директивата в българското законодателство изтече на 21 май 2025 г.

Без кворум: Извънредната комисия по енергетика не се състоя

На 24 юли 2025 г. Европейската комисия изпрати официално уведомително писмо на Република България за образуване на Процедура за нарушение № 2025/0198 по чл. 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Вчера беше насрочено извънредно заседание на Комисията по енергетика от 17 ч., което също се провали поради липса на кворум.