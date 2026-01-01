Започва „авариен ремонт“ на настилката на улица „Биримирски извор“ в столичния квартал „Бенковски“, съобщи кметът на район “Сердика” Момчил Даскалов.

170 000 евро са били одобрени за авариен ремонт на ул. "Биримирски извор" в "Бенковски" от комисията по финанси и бюджет на СОС.

„Във връзка с критичното състояние на ул. "Биримирски извор", квартал „Бенковски“, за което неведнъж са сигнализирали гражданите, както и районната администрация, искам да информирам, че от понеделник там започва авариен ремонт на настилката, който беше планиран и се изчакваха подходящи атмосферни условия“, уточни кметът на район “Сердика”.

От Столична община, които възлагат тези ремонти, са го информирали, че са предвидени дейности по по-устойчива рехабилитация на асфалта в голяма част от платното, както и максимално оформяне на канавките за частично отвеждане на водата.

„Както е добре известно, извършване на основен ремонт в момента там зависи от цялостния проект за корекция на река "Владайска" и изграждане на канализацията в квартала, но предвид тежкия трафик и завиряването, не може да се чака до реализиране на тези проекти“, категоричен бе Даскалов.

Кметът Момчил Даскалов предупреди, че ще има известно неудобство по преминаването, но „поне ще се подобри сегашната ситуация“.

Своята позиция по темата разпространи в социалните мрежи и общинският съветник от ГЕРБ Драгомир Младенов, който твърди, че е „свършил работата на районния кмет“.

„170 000 евро за авариен ремонт на ул. "Биримирски извор" в "Бенковски" бяха одобрени днес от комисията по финанси и бюджет на СОС. Въпреки бездействието на районния кмет. Само месец след приемната ми, успях да внеса и защитя парите за този ремонт. И той ще се случи. Още от понеделник започва временното обезопасяване на трасето. В доклада ясно е заложено, че се дават правомощия на район “Сердика” да изготви КСС, което да включва фрезоване; полагане на нов асфалтов пласт; възстановяване на напречни и надлъжни наклони; почистване и възстановяване на съществуващия дренажен канал“, пише в социалните мрежи общинският съветник от ГЕРБ Драгомир Младенов.

„Всичко зависи от волята на районната администрация и районния кмет за бързи действия и бързо изготвяне на КСС, и съответно обявяване на обществена поръчка. Много ми се искаше да кажа, че освен клипове с дупки общинските съветници, районни кметове и администрацията на Столична община можем заедно да свършим работа. Но за съжаление бях опровеган. Минути след като защитих, районният кмет на "Сердика" пусна отчаян пост, че ремонт ще има. Отчаян е, защото той няма никакво касателство към него. Месеци наред Столична община отговоря, че ремонт няма да има, а Момчил Даскалов удобно подминава въпросите и коментарите за състоянието на улицата“, коментира още той.

„Няма проблем, кмете, ще Ви свърша работата, така както Ви я свърших и с предоставянето на стадиона в "Бенковски" на местния Сокол“, заключи общинският съветник.