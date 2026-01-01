Има риск да останат неизпълнени договори за ремонт на психиатрични клиники. Това каза служебният министър на здравеопазването доц. Михаил Околийски по време на заседанието на парламентарната комисия по здравеопазването във времето за отговори на актуални устни въпроси, отправени от членове на комисията.

Доц. Околийски отговори на въпрос на Васил Пандов от парламентарната група на „Продължаваме промяната – Демократична България“, свързан с инвестицията за модернизация на психиатричната помощ и забавяне на изпълнението на договор за ремонти на психиатрични клиники.

Договорът е сключен в края на 2024 г. от служебното правителство, каза Пандов и припомни, че това е инвестиция от Националния план за възстановяване и устойчивост. Пандов попита дали могат да се преодолеят забавянията и дали има риск да останат неизпълнени и да има финансова удръжка от страна на Европейската комисия.

Застаряващи психиатри и дефицит: МЗ търси решения за кризата

Опитваме се с вицепремиера Ирина Недина да спасим колкото може повече проекти по Плана, но въпреки това може би ще се наложи да се извадят някои дейности, които няма да могат да бъдат завършени до 31 август, когато е последният ултимативен срок за фактуриране на дейности, каза доц. Околийски.

БТА

"След съгласуване с министър-председателя и с Ирина Недина, аз и екипът ми се срещнахме с инвеститора на част от тези обекти, който е завършил някои от тях в срок и качествено, но има инвестиция, която е от особено стратегическо значение за реформата в психично-здравните услуги и това е психиатричната болница в Нови Искър. За там има шанс тази инвестиция да бъде имплементирана докрай", добави служебният министър.

Доц. Околийски каза, че към момента в 11 от обектите строително-монтажните дейности са приключили, а в други седем обекта те продължават. Той изрази надежда за успешно финализиране на преговорите с инвеститора, така че да може тази инвестиция – в държавната психиатрична болница в Нови Искър, да бъде спасена. Тази болница е изолирана и транспортирането на пациенти до многопрофилни болници за лекуване на соматични заболявания е трудно и това създава рискове за здравето им, включително влошаване на психичното им здраве, каза още доц. Околийски.