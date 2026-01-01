Новият върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей призова Ормузкият проток да остане затворен, съобщи Би Би Си.

Иранският лидер каза, че Техеран води политика на „приятелство“ със съседните държави, но ги призовава да закрият американските бази, които, по думите му, Иран ще продължи да атакува. Моджтаба Хаменей заяви, че Иран няма да се поколебае да „отмъсти за кръвта на иранците“, които са били убити.

Мрачни прогнози за новия върховен лидер на Иран: По-безмилостен и по-хитър от баща си

Той допълни, че това важи особено за случая в Минаб, където американски удар близо до училище е убил 168 души, включително около 110 деца.

Иран твърди, че училището е било ударено от американска ракета, но САЩ отричат отговорност, докато провеждат разследване.

Моджтаба Хаменей беше избран за нов лидер на Иран, след като баща му – Али Хаменей – беше убит при удари САЩ и Израел на 28 февруари.

Върховният лидер на Иран благодари на "бойците от фронта на съпротивата", като ги определи като най-добрите съюзници на Ислямската република. "Фронтът на съпротивата е неделима част от ценностите на Ислямската революция", подчерта той. По неговите думи Иран ще търси компенсация от враговете си или ще унищожи всичките им активи.

Това е първото изявление на Моджтаба Хаменей в ефира на иранска държавна телевизия.

Хаменей не се появи на живо по телевизията, а според оценки на Израел той е бил ранен по време на първоначалните израелско-американски удари срещу Иран на 28 февруари, в които загина баща му Али Хаменей, който беше върховен духовен лидер на Иран в продължение на десетилетия.

Новият върховен лидер на Иран потвърди също, че съпругата и сестра му са загинали в резултат от израелско-американската военна операция.