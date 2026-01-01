Кметът на София Васил Терзиев обяви, че е дарил 251 хиляди лева за „Петрохан“ и излезе с остра позиция относно координираната според него медийна атака, свързана с дарението му.

Той определи случващото се като опит за „убийство на критичното мислене“ и посочи, че зад паравана на измислени скандали се крият реални щети за държавата в размер на стотици милиони евро.

„Това, което се случва около „Петрохан“, е учебникарски пример как се произвежда медийна истерия, за да се скрият истинските въпроси“, заяви кметът.

Според него думи като „педофилия“, „секти“ и „паравоенни формирования“ се използват като емоционални бутони, за да упоят обществото. „Щедро се подхранват медийни говорители и анонимни канали, които ежедневно развиват едни и същи наративи. И това не е случайно. Всички те са впрегнати да участват в едно предумишлено убийство – убийството на критичното мислене на българина“, категоричен е Терзиев.

Васил Терзиев подчерта, че след като е бил разпитан от прокуратурата, е спазвал изричната молба на разследващите да не коментира темата публично. “Очевидно обаче това правило не важи за други хора.”

Кметът внесе яснота относно самото дарение, като посочи, че информацията е напълно достъпна за органите:

Даренията са направени по банков път.

Всички данъци са платени.

Средствата са използвани за закупуване на техника, която е налична на Петрохан.

Терзиев отправи и директен въпрос към политическите си опоненти: „Защо ГЕРБ, БСП и „Възраждане“ отказаха документите по случая да бъдат напълно разсекретени? Кой има какво да крие? Аз нямам какво да крия.“

Позицията на кмета не подмина и атаките от страна на ИТН. Той определи обвиненията на Тошко Йорданов като опит за отклоняване на вниманието, правен от хора, превърнали се в „мюре на модела Борисов-Пеевски“.

„В същото време неговата партия в клинична смърт блокира законови промени, от които зависят 437 милиона евро за България по Плана за възстановяване“, напомни Терзиев, правейки паралел между неговите лични 250 000 лв., дарени за кауза, и милиардите публичен ресурс, които изтичат или биват губени.

Къде са истинските отговори?

Васил Терзиев призова фокусът на общественото внимание да се върне върху истинските скандали, които стоят „на трупчета“:

„Джуджетата“ и „Нотариусите“ в прокуратурата;

Източените чували с пари от магистрала „Хемус“;

Делото „Барселонагейт“ и 70-те преписки срещу Борисов;

Провалената акция срещу Nexo, за която държавата рискува милиарди от арбитражни искове.

„За моите 250 хиляди лева лични пари, дарени за кауза, бях разпънат на кръст. А за милиарди евро източени обществени средства – тишина. Точно затова се създава този шум. Но хората не са глупави“, завърши Васил Терзиев.

"Това са мои пари, на които съм си платил данъците и които съм преценил, че искам да ги дам, за да подкрепя някаква кауза. И е много удобно да се отклонява вниманието и разни диванни герои да късат ризи, колко били възмутени за това и за нова, когато не могат да погледнат гледалото и да видят всичко, което са наприказвали през годините, какво ще чегъртат, какво ще променят. Гласувано им е доверие от цял един народ и те са го изтъргували, за да станат изтривалка. Това е много по-големият въпрос. Много по-големият въпрос е не какво един човек прави с лични средства, а какво много други правят с държавни средства. Всичките скандали за стотици милиони, като това, което вчера не мина през комисията по енергетика в парламент. И много други, които касаят всеки един от нас. Но винаги е много по-удобно да се натисне някоя емоционална нотка, да се насочи прожектора в друга посока, за да се отклони вниманието от наистина големите проблеми. От всичките тези дела, по които прокуратурата нищо не прави. Всичките тези, където има много фойерверки. Трябва ли да припомним какво стана с тези знакови показни акции срещу НЕКСО. Там имаше гръмки думи, емоции. Какво стана? Единствено от нещо, което ще стане, че ни осъдят за няколко милиарда, като държава. Които всичките ние ще платим. Защото това, което прокуратурата се е превърнала, е нещо, което има повече общо със създаването на филмови съдържания, отколкото с истински разследвания", заяви кметът.