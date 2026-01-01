Новият върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей призова Ормузкият проток да остане затворен, съобщи Би Би Си.

Иранският лидер каза, че Техеран води политика на „приятелство“ със съседните държави, но ги призовава да закрият американските бази, които, по думите му, Иран ще продължи да атакува. Моджтаба Хаменей заяви, че Иран няма да се поколебае да „отмъсти за кръвта на иранците“, които са били убити.

Мрачни прогнози за новия върховен лидер на Иран: По-безмилостен и по-хитър от баща си

Той допълни, че това важи особено за случая в Минаб, където американски удар близо до училище е убил 168 души, включително около 110 деца.

Иран твърди, че училището е било ударено от американска ракета, но САЩ отричат отговорност, докато провеждат разследване.

Моджтаба Хаменей беше избран за нов лидер на Иран, след като баща му – Али Хаменей – беше убит при удари САЩ и Израел на 28 февруари.