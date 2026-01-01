Задържаха 74-годишен мъж от Мадан, който е обвинен в кражба от параклиса „Св. Иван Рилски“, намиращ се в сградата на Многопрофилната болница за активно лечение „Д-р Братан Шукеров“ в Смолян, съобщиха от полицията.

Кражбата е извършена в периода от 7 до 9 март от помещение, обособено като параклис в болницата.

Разбита е дървена каса за дарения, от която е отнета неустановена към момента парична сума.

По случая се води разследване.