Трима души пострадаха при сбиване на кръстовище в квартал „Лозенец“ в Стара Загора. Един от ранените е с травма на главата и е транспортиран за лечение в болница в Пловдив, съобщиха от полицията.

Сигналът за инцидента е подаден на 11 март около 19.26 часа във Второ районно управление в Стара Загора от 34-годишен мъж, който съобщил за сбиване на кръстовище в квартала.

На място са изпратени полицейски екипи, но при пристигането им участниците в конфликта вече били напуснали района.

Мъж с опасност за живота след сбиване в Стара Загора

Като пострадали са установени две жени на 45 и 48 години и 38-годишен мъж. Тримата са транспортирани за преглед в Центъра за спешна медицинска помощ в Стара Загора.

Медиците са установили, че мъжът е с нараняване на главата и е транспортиран за лечение в болница в Пловдив. Двете жени са получили различни наранявания, обслужени са амбулаторно и са освободени.

По данни на пострадалите в сбиването са участвали трима мъже на 36, 33 и 43 години. Според първоначалната информация ударите по 38-годишния мъж и 45-годишната жена са нанесени от 36-годишния мъж, който към момента не е установен и се укрива.

По случая е започнато разследване под надзора на Районната прокуратура в Стара Загора. Работата по случая продължава.