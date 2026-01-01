Водещите борсови индекси в Япония приключиха търговията със спад на фона на рязкото поскъпване на петрола и засилените опасения за прекъсване на доставките заради конфликта в Близкия изток, предаде Киодо.

Основният индекс Nikkei 225 се понижи с 572,41 пункта или 1,04 на сто до 54 452,96 пункта.

По-широкият индекс TOPIX загуби 49,00 пункта или 1,32 на сто и завърши на равнище от 3649,85 пункта.

Натиск върху пазарите оказа скокът на петролните фючърси, след като напрежението около корабоплаването в Ормузки проток засили опасенията за доставките. Решението на Международната агенция по енергетика да препоръча освобождаването на 400 милиона барела от стратегическите резерви – най-голямото в историята на организацията – не успя да успокои пазарите.

Петролът поскъпна до около 80 долара за барел в днешната извънборсова търговия

По време на търговията доларът се търгуваше за 159,06-07 йени в сравнение със 158,91-159,01 йени в Ню Йорк и 158,22-24 йени в Токио в 17:00 ч. вчера.

Еврото се котираше на ниво 1,1538-1540 долара и 183,52-57 йени спрямо 1,1561-1571 долара и 183,77-87 йени в Ню Йорк и 1,1617-1618 долара и 183,81-85 йени в Токио в късния следобед на сряда.

Междувременно основните индекси на Уолстрийт приключиха търговията вчера разнопосочно, предаде Ройтерс.

Промишленият Dow Jones Industrial Average се понижи с 289,24 пункта или 0,61 на сто до 47 417,27 пункта,

Конфликтът в Близкия изток доведе до ново покачване на цените на петрола и златото

Широкообхватният S&P 500 отстъпи с 5,68 пункта или 0,08 на сто до 6775,80 пункта.

Технологично ориентираният Nasdaq Composite обаче се повиши с 19,03 пункта, или 0,08 на сто, до 22 716,14 пункта, подкрепен от поскъпването на акциите на производители на чипове.