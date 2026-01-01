"Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на София, съобщиха от дружеството.
На 13 март - петък във връзка с извършване на строително-ремонтни дености по ул. „Даскал Стоян Попандреев“, кв. „Бояна“ се налага спиране на водоподаването от 2:00 до 6:30 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района между: ул. „Севастократор Калоян“, ул. „Белите брези“, ул. „Даскал Стоян Попандреев“ и ул. „Кумата“, ул. „Ралевица“ от ул. „Даскал Стоян Попандреев“ до ул. „Кумата“.
При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: ул. „Даскал Стоян Попандреев“ кръстовището с ул. „Кумата“.
Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа, като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.
Засегнатите от прекъсването на водата, могат да получат повече информация от Телефонния център на „Софийска вода“ АД на телефон 0800/ 121-21 или да следят за развитието на всички текущи теренни дейности в реално време чрез Виртуалния информационен център на дружеството - https://sofiyskavoda.bg/water-stops.