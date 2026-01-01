52-годишен мъж е открит мъртъв в дома си в село Богданлия край Елин Пелин, като по тялото му са установени следи от насилие, съобщиха от полицията.

На 11 март 2026 г., около 15.40 часа на телефон за спешни случаи 112 постъпил сигнал от жена, която съобщила, че открила съпруга си лежащ на пода окървавен, в безпомощно състояние.

На място незабавно са изпратени служители на Районното управление в Елин Пелин и екип на спешна медицинска помощ. При оглед на къщата в спално помещение на втория етаж бил открит 52-годишният мъж в безпомощно състояние. Пристигналият медицински екип е констатирал смъртта му.

При извършения оглед на местопроизшествието по тялото му са установени следи от насилие.

Под ръководството на Окръжна прокуратура в София се провеждат действия по разследване на престъпление – умишлено убийство, извършено с особена жестокост.

Наблюдаващият прокурор е дал подробни указания на разследващия орган.