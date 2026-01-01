С малко над 40 000 евро е глобен дървопреработващия завод "Кроношпан“ във Велико Търново през месец февруари. Това показва справка с месечния бюлетин на Регионалната инспекция по околна среда и води в старата столица.



През миналия месец екоекспертите са съставили 6 акта за установени административни нарушения на предприятието, като пет от тях са за допуснато разпространение на миризми извън границите на производствената площадка – през ноември и декември 2025 и през януари 2026-а. Общата им стойност е 40 903,35 евро/ 80 000 лв.

РИОСВ - Велико Търново спира производствена линия в завода „Кроношпан“



От РИОСВ – Велико Търново уточняват, че през първите два месеца на годината са получавали основно сигнали за замърсяване на атмосферния въздух от дейността на различни предприятия и цехове.



"Най-много сигнали са регистрирани срещу дейността на "Кроношпан България“ ЕООД – 127 бр. Сигналите през януари наложиха прилагане на принудителна административна мярка от страна на РИОСВ – спиране на производствената дейност на линия за производство на плочи от дървесни частици (ПДЧ) на площадката на дружеството във Велико Търново. В края на февруари дружеството стартира работата на втората си производствена линия – за производство на плочи от дървесни влакна (МДФ), която не е работила от 05.01.2026 г. поради липса на суровина. На 27 и 28 февруари са получени повече от 100 сигнала на "зеления телефон“, по електронната поща и чрез контактната форма на сайта на инспекцията. Гражданите отново сигнализират за разпространение на специфична миризма на дървесина извън производствената площадка, поради което на дружеството ще бъдат съставени два акта за установени административни нарушения“, обясняват от РИОСВ.



Общо събраните суми по наложени санкции в предишни периоди са 11 547,97 евро (22 585,91 лв). От получените суми 9 238,38 евро (18 068,69 лв.) са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните обекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции, са Община Велико Търново (4 272,08 евро) и Община Свищов (4 727,91 евро).