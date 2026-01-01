Напрежение възникна пред завода на „Кроношпан“ във Велико Търново, след като рано сутринта на място пристигнаха представители на Регионалната инспекция по околната среда и водите. Те предприеха действия по запечатване на производството заради установено замърсяване на въздуха.

От ръководството на компанията реагираха, като извикаха полиция и представители на прокуратурата. По думите на фирмата действията на екоинспекцията са неправомерни, тъй като Административният съд в Бургас е отменил предходна заповед за спиране на дейността.

Обрат по казуса „Кроношпан“, съдът спря решението за прекратяване на дейността

Въпреки това РИОСВ – Велико Търново отново е влязла в предприятието и е пломбирала на две места производството на плоскости от дървесни частици (ПДЧ). От екоинспекцията посочват, че решението на съда в Бургас не отменя автоматично изпълнението на наложената мярка и че предстои обжалване пред Върховния административен съд. До окончателното решение заводът няма да работи.

Министърът на околната среда и водите Манол Генов заяви, че мярката не е резултат от еднократно или моментно решение. По думите му през годините са постъпвали множество сигнали, изготвяни са доклади и оценки за неприятни миризми и за въздействието на предприятието върху околната среда. Генов подчерта още, че е оказван натиск върху институциите.

Генов: Има натиск върху институциите заради спирането на инсталациите на „Кроношпан“

Към този момент заводът за дървопреработване във Велико Търново остава запечатан, въпреки отмяната на предходната заповед от Административния съд в Бургас.