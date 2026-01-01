Работници от дървопреработвателното предприятие „Кроношпан“ във Велико Търново протестираха срещу принудителната мярка, наложена от Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ) за спиране на производствения процес – спиране на дейността на линията за плочи от дървесни частици (ПДЧ), включително на съпътстващите съоръжения.

В текста на документа „Кроношпан България“ си дава не по-малко от 58 дни за спирането на дейността на линията за ПДЧ, информираха преди дни от екоминистерството.

В ситуацията, в която сме поставени, сме принудени в седем работни дни да успеем да спрем линиите, но се надявам на консенсус, каза търговският директор на дружеството Николай Банков. Той коментира пред журналисти тази сутрин, че заповедта на РИОСВ е незаконоосъобразна и не почива на реалните измервания за качеството на въздуха, които показват, че няма опасност за здравето на хората.

„С този протест ние изразяваме своето възражение срещу решението на РИОСВ и безпрецедентния натиск към компанията за незабавно затваряне и се противопоставяме срещу решението“, допълни той.

Банков обясни, че тези 58 дни са били предвидени заради изразходването на суровините и материалите, които са пожароопасни, които, ако не бъдат оползотворени навреме, могат да доведат до екологични щети и до опасности в работния процес. Той посочи, че съгласно издадената мярка спирането не е временно, а с тенденция да бъде постоянно. Предстои преработка на плана и нов срок, който предвижда 7 дни, за да спре дейността на предприятието.

БТА / Марина Петрова

Банков подчерта, че на този етап няма как да започне реализацията на инвестицията от 20 милиона евро в нови пречиствателни инсталации. Той уточни, че дружеството „Кроношпан“ е в България от 30 години, създало е работни места за 500 души, а индиректно с дейността му са свързани 5000 човека, спирането на това производство означава милиони щети и от дружеството ще направят всичко възможно да търсят правата си по законов ред. Той призова дружеството да не бъде използвано за политически пиар.

Приоритетът е да бъде запазен производственият екип, тъй като специалисти се намират трудно, но с решението на РИОСВ 170 високоплатени специалисти - със средно възнаграждение от 1700 евро месечно, ще останат без работа, допълни той.

Васил Живков, председател на Управителния съвет на браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост, изрази загриженост, че наложената мярка ще се отрази на дървообработващата и мебелна индустрия, защото „Кроношпан“ е най-голямата компания в сектора. Мярката ще се отрази и на възможността да се изпълняват международни договори, свързани с износ на продукцията, а във вътрешен план щетата ще е с повишаване на цената на мебелите. Той допълни, че „Кроношпан“ е най-големият ползвател на дървесината от технологична сеч, и апелира да не се ескалира напрежението, а да се търси диалог с държавата, гражданите и институциите за решаване на проблемите, които не трябва да се политизират.