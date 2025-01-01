Във Велико Търново се подготвя общоградски протест срещу завода за преработка на дървесина на "Кроношпан" заради системното замърсяване на въздуха. Преди месец в завода имаше и тежка производствена авария с взривове.

В социалните мрежи протестът е обявен за 11 октомври с шествие от центъра на квартал "Чолаковци" по ул. "Дълга лъка" до входа на завода, предава БНР.

Вчера министърът на екологията Манол Генов и председателят на парламентарната здравна комисия Костадин Ангелов се обявиха за ограничаване на замърсяването и по-строг контрол от регионалните здравна и екологична инспекция върху "Кроношпан".

Към протеста се присъединяват и от "Възраждане". Депутатът Ангел Янчев за искането на протестното шествие към "Кроношпан":

"Да спазва строго екологичните и здравни норми".

Хората от квартал "Чолаковци", където е заводът, непрекъснато недоволстват срещу неговата дейност:

"Ние сме обградени отвред с миризми и пушеци. Не се изследват химиите във въздуха, а се изследват само прахови частици. Всички се тревожат за здравето си", споделиха.

Контролните институции имат 7-дневен срок да предложат мерки на здравния и екологичния министър за дълготрайно и устойчиво решаване на проблемите със замърсяването на въздуха от завода.