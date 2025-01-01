На 27 декември бяха заснети огромни облаци пепел и дим, изригващи от вулкан Етна в Сицилия, докато скиори караха по склоновете под него.

Учените от Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia заявиха, че вулканичната активност на мястото, което често изригва, се е засилила, като кратерите непрекъснато изхвърлят пепел, съобщи Би Би Си.

В отговор на това учените издадоха червено предупреждение за авиацията от Обсерваторията за вулканична дейност, което е най-високото ниво, въпреки че властите заявиха, че полетите ще продължат да се извършват нормално на близкото летище, освен ако падането на пепел не се увеличи.