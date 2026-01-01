Имаме сведения, че летището в София ще бъде използвано за логистична подкрепа на операциите срещу Иран. Това заяви на брифинг пред Министерския съвет лидерът на партия „Възраждане“ Костадин Костадинов, който настоява да бъде допуснат до заседанието на Съвета по сигурността.

Днес от 13:00 ч. служебният министър-председател Андрей Гюров свика заседание на Съвета по сигурността, на което да бъде обсъдена ситуацията в Близкия изток.

Този Съвет за национална сигурност изпитва ужас, че на него може да присъства представител на „Възраждане“, смята Костадинов.

По заповед на Гюров моите права като председател на третата по големина политическа сила в парламента бяха суспендирани, коментира лидерът на „Възраждане“. Това е окупация на властта в държавата от шайка самозабравили се, каза още той.

Премиерът Андрей Гюров свиква Съвет по сигурността

На свикания днес Съвет по сигурността са поканени за участие постоянните членове на Съвета, каквито представителите на политическите партии не са. В настоящата ситуация Министерският съвет не иска Съветът по сигурността да бъде превръщан в арена за предизборни изяви. Това уточниха от пресслужбата на Министерския съвет в официална позиция.

Припомняме, че на 17 февруари посолството на САЩ поиска разрешение за разполагането на до 15 военни самолета на международното летище „Васил Левски“ в София за период до 31 май 2026 г. Този въпрос предизвика значително парламентарно напрежение. Народното събрание задължи служебния премиер да се яви пред депутатите за изслушване по казуса. Гюров отсъстваше поради ангажимент и така и не влезе в пленарната зала за изслушването.