От 4:30 ч. на 28.02.2026 г. до 31.07.2026 г. (включително) се забранява движението на пътни превозни средства по южното пътно платно на бул. „Владимир Вазов“ в участъка между ул. „Поп Груйо“ и ул. „Поручик Георги Кюмюрджиев“.
Движението в посочения участък ще се осъществява двупосочно в северното пътно платно на бул. „Владимир Вазов“.
Промени в маршрутите на тролейбусните линии № 1 и 3
За същия период маршрутите на тролейбусни линии № 1 и № 3 се скъсяват до спирка „Пътностроителна техника“ (крайна станция на автобусна линия № 100), както следва:
В посока ж.к. „Левски Г“:
– съответно от „Пета градска болница“ и УМБАЛ „Св. Анна“ – ухо, до спирка с код 1753 „Ул. "Витиня“ на бул. „Владимир Вазов“,
– надясно по локалното пътно платно на бул. „Владимир Вазов“,
– наляво по ул. „Бесарабия“ до спирка с код 2483 „Пътностроителна техника“, съществуваща за автобусна линия № 100 – крайна и начална.
В посока Пета градска болница / УМБАЛ „Св. Анна“ – ухо
– от спирка с код 2483 „Пътностроителна техника“,
– наляво по северното пътно платно на ул. „Витиня“,
– от спирка с код 2483 „Пътностроителна техника“,
– наляво по северното пътно платно на ул. „Витиня“,
– наляво по западното пътно платно на ул. „Витиня“,
– надясно по бул. „Владимир Вазов“ по действащите маршрути.
В променения участък тролейбусите ще обслужват следните спирки:
• спирка с код 25400 „Ул. "Бесарабия“ на ул. „Бесарабия“, съществуваща за автобусна линия № 100;
• спирка с код 2483 „Пътностроителна техника“ – крайна и начална;
• спирка с код 2482 „Ул. "Витиня“ в западното пътно платно на ул. „Витиня“, преди десния завой към бул. „Владимир Вазов“, съществуваща за автобусна линия № 100.
Промени в маршрутите на автобусните линии
Автобусни линии №№ 12, 14 и 119 (в посока изход от София):
от автостанция „Изток“ по действащите маршрути до кръстовище ул. „Летоструй“ – ул. „Ген. Инзов“, надясно по ул. „Ген. Инзов“ и надясно по бул. „Владимир Вазов“, по маршрутите си двупосочно.
Автобусна линия № 78 (в посока Централна жп гара):
от кв. „Враждебна“ по действащия маршрут до кръстовище ул. „Летоструй“ – ул. „Ген. Инзов“, надясно по ул. „Ген. Инзов“ и направо по ул. „Поручик Георги Кюмюрджиев“, по маршрута си двупосочно.
Автобусна линия № 120 (в посока ж.к. „Левски Г“):
от Зоопарка по действащия маршрут до кръстовище ул. „Летоструй“ – ул. „Станислав Доспевски“, направо по ул. „Летоструй“ до ул. „Ген. Инзов“, наляво по ул. „Ген. Инзов“ и направо по ул. „Поручик Георги Кюмюрджиев“ по маршрута до ж.к. „Левски Г“, двупосочно.
Нощна автобусна линия N3 (в посока ж.к. „Левски Г“):
от Зоопарка по действащия маршрут до кръстовище ул. „Летоструй“ – ул. „Станислав Доспевски“, направо по ул. „Летоструй“ до ул. „Ген. Инзов“, наляво по ул. „Ген. Инзов“ и направо по ул. „Поручик Георги Кюмюрджиев“ по маршрута до ж.к. „Левски Г“, двупосочно.
Временни спирки и закрити спирки
За автобусни линии №№ 12, 14, 78, 119 и 120 се разкриват двупосочни временни спирки на ул. „Ген. Инзов“, както следва:
• в района на кръстовище ул. „Ген. Инзов“ – ул. 565;
• в района на кръстовище ул. „Ген. Инзов“ – ул. 574.
Закриват се следните двупосочни спирки:
• с кодове 2180 и 2181 „Ул. Станислав Доспевски“;
• с кодове 0130 и 0131 „Бл. 11 ж.к. Левски В“.
Временна автобусна линия № 1ТБ
Разкрива се временна автобусна линия № 1ТБ с маршрут от ж.к. „Левски Г“ до метростанция „Хаджи Димитър“ (ул. „Острово“), както следва:
В посока метростанция „Хаджи Димитър“:
от ж.к. „Левски Г“ (крайна станция на автобусна линия № 120), надясно по ул. „Поп Груйо“, надясно по ул. „Поручик Георги Кюмюрджиев“, надясно по ул. „Станислав Доспевски“, надясно по бул. „Владимир Вазов“, обратен завой на ул. „Острово“ и по бул. „Владимир Вазов“ по маршрута до ж.к. „Левски Г“.
Автобусите ще спират на съществуващите автобусни и тролейбусни спирки по маршрута.