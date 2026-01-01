От 4:30 ч. на 28.02.2026 г. до 31.07.2026 г. (включително) се забранява движението на пътни превозни средства по южното пътно платно на бул. „Владимир Вазов“ в участъка между ул. „Поп Груйо“ и ул. „Поручик Георги Кюмюрджиев“.

Движението в посочения участък ще се осъществява двупосочно в северното пътно платно на бул. „Владимир Вазов“.

Промени в маршрутите на тролейбусните линии № 1 и 3

За същия период маршрутите на тролейбусни линии № 1 и № 3 се скъсяват до спирка „Пътностроителна техника“ (крайна станция на автобусна линия № 100), както следва:

В посока ж.к. „Левски Г“:

– съответно от „Пета градска болница“ и УМБАЛ „Св. Анна“ – ухо, до спирка с код 1753 „Ул. "Витиня“ на бул. „Владимир Вазов“,

– надясно по локалното пътно платно на бул. „Владимир Вазов“,

– наляво по ул. „Бесарабия“ до спирка с код 2483 „Пътностроителна техника“, съществуваща за автобусна линия № 100 – крайна и начална.

В посока Пета градска болница / УМБАЛ „Св. Анна“ – ухо

– от спирка с код 2483 „Пътностроителна техника“,

– наляво по северното пътно платно на ул. „Витиня“,

– наляво по западното пътно платно на ул. „Витиня“,

– надясно по бул. „Владимир Вазов“ по действащите маршрути.

В променения участък тролейбусите ще обслужват следните спирки:

• спирка с код 25400 „Ул. "Бесарабия“ на ул. „Бесарабия“, съществуваща за автобусна линия № 100;

• спирка с код 2483 „Пътностроителна техника“ – крайна и начална;

• спирка с код 2482 „Ул. "Витиня“ в западното пътно платно на ул. „Витиня“, преди десния завой към бул. „Владимир Вазов“, съществуваща за автобусна линия № 100.

Промени в маршрутите на автобусните линии

Автобусни линии №№ 12, 14 и 119 (в посока изход от София):

от автостанция „Изток“ по действащите маршрути до кръстовище ул. „Летоструй“ – ул. „Ген. Инзов“, надясно по ул. „Ген. Инзов“ и надясно по бул. „Владимир Вазов“, по маршрутите си двупосочно.

Автобусна линия № 78 (в посока Централна жп гара):

от кв. „Враждебна“ по действащия маршрут до кръстовище ул. „Летоструй“ – ул. „Ген. Инзов“, надясно по ул. „Ген. Инзов“ и направо по ул. „Поручик Георги Кюмюрджиев“, по маршрута си двупосочно.

Автобусна линия № 120 (в посока ж.к. „Левски Г“):

от Зоопарка по действащия маршрут до кръстовище ул. „Летоструй“ – ул. „Станислав Доспевски“, направо по ул. „Летоструй“ до ул. „Ген. Инзов“, наляво по ул. „Ген. Инзов“ и направо по ул. „Поручик Георги Кюмюрджиев“ по маршрута до ж.к. „Левски Г“, двупосочно.

Нощна автобусна линия N3 (в посока ж.к. „Левски Г“):

от Зоопарка по действащия маршрут до кръстовище ул. „Летоструй“ – ул. „Станислав Доспевски“, направо по ул. „Летоструй“ до ул. „Ген. Инзов“, наляво по ул. „Ген. Инзов“ и направо по ул. „Поручик Георги Кюмюрджиев“ по маршрута до ж.к. „Левски Г“, двупосочно.

Временни спирки и закрити спирки

За автобусни линии №№ 12, 14, 78, 119 и 120 се разкриват двупосочни временни спирки на ул. „Ген. Инзов“, както следва:

• в района на кръстовище ул. „Ген. Инзов“ – ул. 565;

• в района на кръстовище ул. „Ген. Инзов“ – ул. 574.

Закриват се следните двупосочни спирки:

• с кодове 2180 и 2181 „Ул. Станислав Доспевски“;

• с кодове 0130 и 0131 „Бл. 11 ж.к. Левски В“.

Временна автобусна линия № 1ТБ

Разкрива се временна автобусна линия № 1ТБ с маршрут от ж.к. „Левски Г“ до метростанция „Хаджи Димитър“ (ул. „Острово“), както следва:

В посока метростанция „Хаджи Димитър“:

от ж.к. „Левски Г“ (крайна станция на автобусна линия № 120), надясно по ул. „Поп Груйо“, надясно по ул. „Поручик Георги Кюмюрджиев“, надясно по ул. „Станислав Доспевски“, надясно по бул. „Владимир Вазов“, обратен завой на ул. „Острово“ и по бул. „Владимир Вазов“ по маршрута до ж.к. „Левски Г“.

Автобусите ще спират на съществуващите автобусни и тролейбусни спирки по маршрута.