От 1 март, с решение на КЕВР, „Кюстендилска вода“ ЕООД променя цените на две ВиК услуги, съобщиха от дружеството. От там посочиха, че минимално увеличение - съответно от 0,013 евроцента без ДДС и 0,008 евроцента без ДДС има само при две от ВиК-услугите - „доставяне вода на потребителите“ и „отвеждане на отпадъчни води“.

Общото поскъпване е малко над 1 на сто, казаха от „Кюстендилска вода“. От там допълниха, че при останалите услуги от началото на тази година „Кюстендилска вода“ е намалила цените.

Повишението на цените на двете услуги става с решение на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) от 19 декември м.г. Утвърдените цени са определени въз основа на одобрен бизнес план за развитие на дейността на „Кюстендилска вода“.

Гюров: Водата е задържана, за да „избухне“ при служебния кабинет, а сметките за ток не са изненада

От началото на март цената за доставяне на вода за потребителите ще е 1,150 евро за куб. м, за отвеждане на отпадъчни води - 0,161 евро, за пречистване на отпадни води за битови и приравнени на тях потребители - 0,385 евро, а за промишлени и други стопански потребители, съгласно степента на замърсяване - между 0,567 и 0,655 евро.

От дружеството посочиха, че необходимостта от актуализация на цената на водата произтича от различни фактори, сред които увеличени разходи за електроенергия, повишени разходи за материали, външни услуги и поддръжка на ВиК инфраструктурата, ръст на минималната работна заплата.

От там допълниха, че приходите от ВиК услуги са основният източник за покриване на текущите експлоатационни разходи, обслужване на задължения и финансиране на инвестиционната програма.

Състоянието на ВиК мрежата, експлоатирана от дружеството, изисква значителни инвестиции за реконструкция и рехабилитация на остарели участъци, намаляване на технологичните загуби, подобряване на енергийната ефективност, оптимизиране на експлоатационните процеси и осигуряване на надеждност и непрекъсваемост на водоснабдяването, заявяват още от „Кюстендилска вода“.