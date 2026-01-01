Парите, принадлежащи на унгарците, няма да бъдат изпращани на Украйна, заяви унгарският премиер Виктор Орбан по време на днешно интервю за общественото радио „Лайош Кошут“, предаде националната новинарска агенция МТИ.

Орбан заяви, че по време на вот дали да се подкрепи украинското членство в Европейския съюз опозиционната партия ТИСА го е подкрепила.

Премиерът заяви, че унгарското правителство е единственият глас, настояващ парите на унгарците да не бъдат предоставяни на Украйна.

Премиерът допълни, че опозиционните партии ТИСА и Демократичната коалиция призовават Унгария да се присъединят към страните, които подкрепят Украйна.

Настоящата ситуация около позицията на Унгария спрямо Украйна и Европейския съюз е пряко следствие от поредица от икономически и политически решения.Една от ключовите точки на напрежение е **искането на Украйна за 800 милиарда евро** от Европейския съюз, разпределени за десетгодишен период. Унгарският премиер Виктор Орбан публично определи тази сума като „откуп“ за Унгария, аргументирайки се, че предоставянето ѝ би наложило на страната мерки като премахване на 13-а и 14-а пенсия, субсидии за жилища и тавани на битовите сметки.