„Росатом“ ще проведе евакуация от АЕЦ „Бушер“ в Иран веднага щом военно-политическата обстановка позволи, заяви пред журналисти генералният директор на държавната корпорация Алексей Лихачов.

Той припомни, че ден по-рано е бе регистриран удар в района на блок номер едно. Това е първият случай на пряк обстрел на централата - снарядът е избухнал и е повредил една от сградите, която няма отношение към ядрения цикъл.

„Подготвяме нова евакуация. Това ще бъде мащабна централна евакуация, след която на централата ще останат буквално няколко десетки души, за да осигурят наблюдение на оборудването. Веднага щом военно-политическата обстановка позволи, хората ще напуснат централата и Иран. Маршрутът за придвижване е разработен през Армения“, каза Лихачов, цитиран от ТАСС.

„Росатом“ е успял да изведе всички деца и част от членовете на семействата на служителите си в Иран преди ескалацията на конфликта в Близкия изток.

Вчера Лихачов съобщи, че руснаци не са пострадали при удара по атомната електроцентрала. На място остават около 480 руски граждани, като се подготвя трета евакуация на персонала.

ТАСС
