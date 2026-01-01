„Росатом“ ще проведе евакуация от АЕЦ „Бушер“ в Иран веднага щом военно-политическата обстановка позволи, заяви пред журналисти генералният директор на държавната корпорация Алексей Лихачов.

Той припомни, че ден по-рано е бе регистриран удар в района на блок номер едно. Това е първият случай на пряк обстрел на централата - снарядът е избухнал и е повредил една от сградите, която няма отношение към ядрения цикъл.

Снаряд падна в близост до иранската атомна електроцентрала в Бушехр

„Подготвяме нова евакуация. Това ще бъде мащабна централна евакуация, след която на централата ще останат буквално няколко десетки души, за да осигурят наблюдение на оборудването. Веднага щом военно-политическата обстановка позволи, хората ще напуснат централата и Иран. Маршрутът за придвижване е разработен през Армения“, каза Лихачов, цитиран от ТАСС.

„Росатом“ е успял да изведе всички деца и част от членовете на семействата на служителите си в Иран преди ескалацията на конфликта в Близкия изток.

Вчера Лихачов съобщи, че руснаци не са пострадали при удара по атомната електроцентрала. На място остават около 480 руски граждани, като се подготвя трета евакуация на персонала.