Продължава работата по подготовката и организацията за предсрочните парламентарни избори на 19 април 2026 година, към момента всичко е нормално, това заяви на брифинг пред медиите говорителят на Централната избирателна комисия Росица Матева.

Вчера бе изтеглен жребият, с който бяха определени номерата в бюлетината, с които ще участват във вота партиите и коалициите. Има 10 коалиции и 14 партии. Всички те имат регистрирани кандидатски листи във всички изборни райони, има и един независим кандидат.

Ето с кои номера ще се явят на изборите партиите и коалициите

"Кандидатите, които са регистрирани за участие в тези избори в цялата страна, са 4786 по последни данни. От тях 1439 са жени, 3347 са мъже и има общо 1019 лица, които са кандидати в два района", посочи Матева.

Вчера Централната избирателна комисия заличи регистрацията на един кандидат, която бе направена от две политически сили в един изборен район - Хасково, както и на трима кандидати, които бяха регистрирани от една политическа сила, но в три изборни района, в единия случай, и в четири - в другия.

