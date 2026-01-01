Жена е направила опит да плати с подправена банкнота от 200 евро в магазин в Стара Загора, съобщиха от полицията.

Сигналът е подаден на 24 май в Първо районно управление от 44-годишна касиерка в търговски обект в града. По думите ѝ клиентка се опитала да заплати сметка с неистинска банкнота.

Жена си плати битови сметки с фалшиво евро в Старозагорско

На място незабавно е изпратен полицейски екип, който е установил самоличността на жената. Тя е на 28 години.

По случая е образувано досъдебно производство.

Разследването продължава.