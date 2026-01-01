ГДБОП арестува двама души за държане и преработка на огнестрелно оръжие. Спецоперацията на антимафиотите е реализирана по неотложност в Плевен, съобщиха от МВР.

Операцията е проведена на 22 май на територията на областта под надзора на прокуратурата.

При извършените действия по разследването са претърсени три имота в условията на неотложност. Намерени са незаконно притежавани огнестрелни оръжия, части и механизми за производство на огнестрелни оръжия и боеприпаси - три нарезни карабини, пет пистолета и револвер - цели и на части, както и над 70 боеприпаса различен калибър, затвори с цев, ударници, пълнители, барут. Иззети са още мобилни телефони, парична сума в размер на 7300 евро и 4000 лева.

На иззетите веществени доказателства са назначени експертизи. Двама души - мъж и жена са задържани.

Продължава работата за разкриване на цялостната престъпна дейност на арестуваните.