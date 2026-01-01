Митничари спипаха 198 контрабандни пистолети и 120 пълнители за патрони на "Лесово", съобщиха от Агенция "Митници".

Агенция „Митници“

На 18 май на пункта пристига товарен автомобил с чужда регистрация, управляван от турски гражданин. Водачът е представил документи, че превозва колети с бои и авточасти от Турция за Норвегия през България.

Задържаха контрабандни пушки, пистолети и патрони на „Капитан Андреево“

След оперативен анализ митническите служители извършват проверка, при която откриват в товара недекларирани 7 кашона, укрити сред колетите с декларирани стоки.

Установено е, че кашоните съдържат огнестрелни пистолети с празни пълнители, както и още празни пълнители за патрони.

Агенция „Митници“

По случая се води разследване под надзора на прокуратурата. Турският гражданин е задържан за 72 часа. Предстои да бъде поискан постоянен арест по отношение на обвиняемия.