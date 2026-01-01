Три месеца на предизвикателни превъплъщения, клетви „защо, по дяволитите, се захванах“, тренировки, репетиции и излизане далеч извън границите на комфорта приключиха снощи с епично шоу, което разтърси „Арена 8888 София“.

Финалът на „Като две капки вода“ Сезон-Слънце бе подобаващо вълнуващ, както и през изминалите 14 г. Разликата този път дойде от това, че, както би казала Хилда, „такива участници досега не е имало“.

От 20.00 часа, когато започна финалът на "Капките“, до малко след полунощ, милиони зрители не откъснаха поглед от телевизорите, впечатлени от избора на деветимата участници (вижте тук) за последното им изпълнение този сезон.

Те станаха свидетели на безапелационно въздействащите превъплъщения на Весела Бабинова като Лейди Гага, Пламена като Лили Иванова, Виктор като Джеймс Браун, Симона като Кристина Агилера, Борис като Елвис Пресли, Иво Димчев като Васил Найденов, Алекс Раева като Мадона, Емилия като Паша Христова и Дънди като Браян Джонсън.

На същото станаха свидетели и зрителите на място в залата, които обаче видяха повече. В първата рекламна пауза публиката имаше честта да се наслади на актьора и ментор в този сезон на Капките Владо Михайлов. Той изпя "Луд по теб" и направи премиера на новата си песен "Тяло". Така той държа публиката разгорещена в рекламната пауза.

Във втората такава същото направи и Михаела Маринова, която, сякаш противно на крехката си физика, вади глас от дълбини и недра, каквито малцина изпълнители имат.

С напредването на вечерта зала „Арена 8888 София“, изпълнена и до последното място, сякаш отесняваше за енергията, която публика и изпълнители си разменяха...

Докато на сцената не се качи Веселин Маринов, който буквално „пръсна“ залата. 12 000 души пяха в един глас „Лятна жълта рокля“, а на никого в публиката не хрумна да мръдне от мястото си в почивката. Напротив, той закова всички погледи в себе си в третата рекламна пауза и даде именно онзи тон и настроение, което изискваше финалът.

Оттам насетне оставаше само обявяването на победителя в сезон „Слънце“, което видяха и преживяха и зрителите пред екраните.

Емоцията, която дава шоуто, е неповторима – смях, песни, положително настроение във времена на разделение и хейт. Но публиката на място усети и обмена на енергия, който не може да бъде преразказан, а само преживян.