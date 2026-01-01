Международната награда „Букър“ за 2026 г. ще бъде връчена на церемония в „Тейт модърн“ в Лондон. Победителят ще бъде обявен от председателя на журито за 2026 г., писателката Наташа Браун, между 22:00 и 22:30 ч. местно време (00:00 и 00:30 ч. българско време на 20 май). Събитието ще може да се наблюдава онлайн в YouTube, съобщават организаторите на конкурса в своя официален сайт.

Тази година сред номинираните за отличието е и писателката Рене Карабаш с романа си „Остайница“, преведен на английски език от Изидора Анжел. Това е вторият български роман, включен в краткия списък за „Букър", след като „Времеубежище“ на Георги Господинов в превод на Анджела Родел, който спечели наградата през 2023 година.

Сред другите номинирани произведения тази година са още The Nights Are Quiet in Tehran на Шейда Базяр, The Director на Даниел Келман, On Earth As It Is Beneath на Ана Паула Мая, The Witch на Мари Н Диай и Taiwan Travelogue на Ян Шуан-цзъ.

Тази година в конкурса участваха 128 книги, преведени на английски език и издадени във Великобритания и/или Ирландия през последните 12 месеца. От тях журито избра 13, т.нар. дълъг списък, от който впоследствие бяха определени шестте книги в т.нар. кратък списък.

Победителят получава 50 000 британски лири (57 366 евро), които се поделят по равно между автора и преводача. Останалите произведения, попаднали в краткия списък, получават по 5000 британски лири (5736 евро), които също се поделят по равно между автора и преводача.

Рене Карабаш, чието истинско име е Ирена Иванова, е родена през 1989 г. Тя е поет, писател, сценарист и драматург. Основател и организатор е на академията за писатели „Заешка дупка“. За романа си „Остайница“ получи националната литературна награда „Елиас Канети“, номинация за Роман на годината от Националния дарителски фонд „13 века България“ и литературна награда „Перото“. Книгата е преведена на 15 езика, като бразилското му издание го превръща в първия български роман, който излиза в тази южноамериканска страна.

В края на 2023 г. Мари Врина-Николов печели с превода си на „Остайница” на френски език наградата на френския PEN клуб. Същата година английският превод на Изидора Анжел бе отличен с наградата Gulf Coast Translation Prize в САЩ, а в началото на 2025 г. – с престижната награда HEIM на американския PEN клуб. Романът е номиниран и за шведската литературна награда Prisma. „Остайница“ е включен в класацията „21 най-добри предстоящи книги на 2026“ на Service 95, литературния книжен клуб на певицата Дуа Липа.

„Това е знак, че българският език и българската литература са все по-живи и по-живи от всякога. Надявам се да продължаваме в бъдеще все по-често да виждаме български писатели, номинирани за подобни големи литературни награди“, каза Рене Карабаш на 31 март, минути след като бе обявено, че романът ѝ „Остайница“ е в краткия списък за международната награда „Букър".