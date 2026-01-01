Зад голяма част от модерните хитове за "Евровизия" стоят десетки хора - музикални лейбъли, продуцентски къщи, композитори, текстописци и творчески лагери.

Творческите лагери са ключова част в процеса. Изпълнители, продуценти и автори от различни държави се събират за няколко дни, разработвайки десетки проекти, като най-обещаващите се предлагат на национални селекции или директно на изпълнителите.

Подобни лагери често се организират от:

музикални издатели;

продуцентски компании;

национални телевизии;

организации за авторски права;

големи музикални лейбъли.

Именно около шведската национална селекция Melodifestivalen през годините се е оформила цяла индустрия от продуценти и текстописци, които създават парчета за Швеция и редица други държави. През последните години едни и същи шведски автори участват в създаването на десетки хитове за "Евровизия". Сред най-популярните имена са:

Jimmy Thörnfeldt

Anderz Wrethov

Anton Hård af Segerstad

Amir Aly

Те често работят по песни за няколко държави в рамките на едно и също издание на конкурса. Някои от тях имат кариера извън "Евровизия" и са работили с изпълнители като Lady Gaga, Jennifer Lopez и Pitbull.

Победителят през 2024 г. - Nemo от Швейцария - спечели конкурса с песента „The Code“, която е създадена по време на творчески лагер в Цюрих. В проекта участват текстописци и продуценти от няколко държави, сред които Швейцария, Швеция и Норвегия. Сходен е и моделът зад победата на Loreen през 2023 г. с песента „Tattoo“.

По-различен е случаят с Måneskin, които през 2021 г. печелят конкурса за Италия. Групата е сред редкия брой победители в последните години, които сами участват активно в написването на песента си „Zitti e buoni“.

Ключова е и ролята на музикалните компании. Те често:

финансират творческите лагери;

свързват изпълнители с автори;

избират кои песни имат търговски потенциал;

инвестират в сценично представяне и маркетинг.

Така "Евровизия" все повече се превръща не просто в телевизионен конкурс, а в глобален музикален бизнес. Днес една успешна песен рядко е плод само на вдъхновение в студиото. Зад нея обикновено стоят месеци подготовка, международни екипи и цяла изградена музикална система - нещо, което държави като Швеция използват изключително успешно от години.

Тази година голямата награда грабна България. Следвайки шведския модел, DARA и хитът ѝ „Бангаранга“ триумфираха с внушителните 516 точки, от които 312 дойдоха от зрителския вот, а 204 – от професионалните журита. Освен българката, в създаването на текста и инструментала на парчето са участвали Ан Юдит Стоке Вик (Норвегия), Кристиан Тарча - Monoir (Румъния) и Димитрис Контопулос (Гърция).

Режисурата на сценичното представяне бе поверена на шведския хореограф Фредрик Ридман. На подиума с българката застанаха професионалните танцьори Икер Седерблом Ерера, Елинеа Сиамбалис, Лиса Хьогстрьом и Матео Кордова Помо. Цялостната визия и облеклото на сценичния екип е дело на дизайнера Виктор Гарбешков.