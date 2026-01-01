Верижна катастрофа между три автомобила временно затвори пътя между Исперих и село Лъвино, съобщиха от полицията в Разград.

Инцидентът е станал в района на селото, а движението в участъка беше ограничено за около два часа.

По първоначална информация 19-годишен шофьор на „Фолксваген Голф“, пътуващ към Лъвино, се е ударил в движещо се пред него „Ауди“, управлявано от 27-годишна жена. След сблъсъка автомобилът се завъртял на пътя и бил ударен от друг „Фолксваген Голф“, шофиран от 61-годишен мъж, който се движел в посока Исперих.

Тримата водачи са били транспортирани в болницата в Исперих. След преглед е установено, че са с повърхностни наранявания и без сериозни травми.

По данни на полицията една от вероятните причини за катастрофата е техническа неизправност, след като 19-годишният водач съобщил, че спирачките на автомобила му са отказали. Пробите за алкохол на всички шофьори са отрицателни, а на виновните са съставени актове по Закона за движение по пътищата.

Докато продължаваше огледът на местопроизшествието, движението се пренасочваше по обходен маршрут през Къпиновци и Китанчево. Пътят вече е отворен за движение.